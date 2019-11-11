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Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales görevi bıraktığını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine görevini bıraktığını açıkladı.

Bolivya, (DHA)- Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ordunun çağrısı üzerine görevini bıraktığını açıkladı. Morales'in istifasının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales'in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dâhil olmuş ve seçimlerde 4'üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir 'darbe' olduğunu basına açıklamıştı.

Bunların ardından ordu, canlı yayında okuduğu bildiri ile Morales'in istifasını talep etti. Morales ise durumu bir 'darbe' olarak nitelendirerek başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

Öte yandan Morales sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm dünyaya ve Bolivya halkına, bir polis memurunun bana karşı yasadışı bir şekilde yakalama kararı çıkardığını ve şiddet yanlısı grupların evime saldırı düzenlediğini bildiriyorum. Darbeciler hukukun üstünlüğünü yok ediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

Ülkede tansiyon ilk olarak başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı. Geçen hafta Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce, Morales'e destek verdiği gerekçesiyle protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.

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