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Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma Beştepe'de 

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı resmi tören ile Beştepe'de karşıladı.

Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı resmi tören ile Beştepe'de karşıladı. Başbaşa görüşmeden sonra heyetlerarası görüşmeye geçildi.

(FOTOĞRAF)

Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma Beştepe'de Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma Beştepe'de Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma Beştepe'de Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma Beştepe'de

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