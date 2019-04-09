Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Bolivya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Juan Evo Morales Ayma\u2019y\u0131 resmi t\u00f6ren ile Be\u015ftepe'de kar\u015f\u0131lad\u0131. Ba\u015fba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fmeden sonra heyetleraras\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ge\u00e7ildi.\n(FOTO\u011eRAF)\n Komadan \u00e7\u0131kan insanlar neler ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131\u00c7atalca Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mesut \u00dcner mazbatas\u0131n\u0131 ald\u0131\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 May, Merkel\u2019den destek alamad\u0131