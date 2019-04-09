Bolivya Devlet Başkanı Morales Türkiye'de

Ankara Üniversitesi Rektörülüğünde düzenlenen takdim törenine, Morales, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulamaları Merkezi (LAMER) Başkanı Mehmet Necati Kutlu, Ankara'daki yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Bolivya'da 2005'te kişi başına düşen ortalama gelir 900 dolarken, 2018'de 4 bin doları aştığına işaret eden Morales, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip ülkedeki 3 milyon vatandaşın bu sayede gelir bakımından orta sınıfa geçtiğini dile getirdi.

Morales, 2025'te ülkesinin 200'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağına değinerek, tarım, madencilik ve enerji gibi alanlarda yeni atılımlar yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından, Rektör İbiş tarafından, Morales'e Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

