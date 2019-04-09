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Bolivya Devlet Başkanı Morales Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales'e Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı takdim edildi

Ankara Üniversitence, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales'e "Dostluk Payesi Beratı" takdim edildi.

Ankara Üniversitesi Rektörülüğünde düzenlenen takdim törenine, Morales, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulamaları Merkezi (LAMER) Başkanı Mehmet Necati Kutlu, Ankara'daki yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Morales, üniversitenin davetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör İbiş'e teşekkürlerini iletti.

Türkiye'deki Bolivyalı öğrencilerin sayısının artmasından memnuniyet duyacaklarının altını çizen Morales, Türkiye ile ilişkileri geliştirmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Morales, ülkesinin kamulaştırma alanındaki deneyimleri ve vatandaşlarına yönelik sosyal programları hakkında bilgiler paylaşırken, Bolivya'da aşırı yoksulluk oranını 2005'te yüzde 38,2'den mevcut durumda yüzde 15,2'ye düşürdüklerini belirtti.

Bolivya'da 2005'te kişi başına düşen ortalama gelir 900 dolarken, 2018'de 4 bin doları aştığına işaret eden Morales, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip ülkedeki 3 milyon vatandaşın bu sayede gelir bakımından orta sınıfa geçtiğini dile getirdi.

Morales, 2025'te ülkesinin 200'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağına değinerek, tarım, madencilik ve enerji gibi alanlarda yeni atılımlar yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından, Rektör İbiş tarafından, Morales'e Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı takdim edildi.

Program, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Ankara Üniversitesi Dostluk Payesi Beratı Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales

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