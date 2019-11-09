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Bolivya Devlet Başkanı Morales’den halka “demokrasiyi müdafaa” çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 08:12 | Son Güncelleme

Evo Morales - "Demokrasimiz, anayasal düzene kasteden şiddet yanlısı gruplarca ortaya konan darbe girişimi karşısında tehlikededir. Uluslararası topluma, hukuk devletine karşı bir darbe yapıldığını haber veriyoruz"

BOGOTA (AA) - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, halka, anayasal düzeni hedef alan darbe girişimi karşısında demokrasiyi müdafaa çağrısı yaptı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales’in kazandığı genel seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı protesto ve Morales taraftarlarının destek gösterileri yer yer şiddet eylemlerine dönüşerek sürüyor.

Dün akşam saatlerinde birkaç kentte bazı polislerin hükümete karşı isyanına sahne olan ülkede Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile halktan, "şiddet yanlısı grupların tehditi altındaki" demokrasiyi savunmasını istedi.

"Demokrasimiz, anayasal düzene kasteden şiddet yanlısı gruplarca ortaya konan darbe girişimi karşısında tehlikededir. Uluslararası topluma, hukuk devletine karşı bir darbe yapıldığını haber veriyoruz." ifadelerini kullanan Morales, halkı barışçıl bir şekilde demokrasiyi ve anayasayı müdafaa etmeye çağırdı.

- İçişleri Bakanından açıklama

Başkent La Paz'da konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz da bir kez daha muhalifleri sükunete çağırdı. Sosyal medya hesaplarındaki yalan paylaşımlara dikkati çeken Bonifaz, hükümete karşı bayrak açan polislere yönelik herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini vurguladı.

Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestoculara katılmıştı.

Savunma Bakanı Javier Zabaleta protestocu polislere karşı askeri güç kullanılmayacağını, söz konusu gruba yine polis gücünün müdahale edeceğini duyurmuştu.

Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhalifler ve Devlet Başkanı Morales destekçilerinin sürdürdüğü gösteriler, sık sık taraflar arasında taşlı sopalı kavga ve çatışmalara dönüşüyor.

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

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Bolivya Bolivya'daki siyasi kriz Bolivya'daki şiddet olayları

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