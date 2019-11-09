Bolivya Devlet Başkanı Morales’den halka “demokrasiyi müdafaa” çağrısı

BOGOTA (AA) - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, halka, anayasal düzeni hedef alan darbe girişimi karşısında demokrasiyi müdafaa çağrısı yaptı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales’in kazandığı genel seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı protesto ve Morales taraftarlarının destek gösterileri yer yer şiddet eylemlerine dönüşerek sürüyor.

Dün akşam saatlerinde birkaç kentte bazı polislerin hükümete karşı isyanına sahne olan ülkede Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile halktan, "şiddet yanlısı grupların tehditi altındaki" demokrasiyi savunmasını istedi.

"Demokrasimiz, anayasal düzene kasteden şiddet yanlısı gruplarca ortaya konan darbe girişimi karşısında tehlikededir. Uluslararası topluma, hukuk devletine karşı bir darbe yapıldığını haber veriyoruz." ifadelerini kullanan Morales, halkı barışçıl bir şekilde demokrasiyi ve anayasayı müdafaa etmeye çağırdı.

- İçişleri Bakanından açıklama

Başkent La Paz'da konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz da bir kez daha muhalifleri sükunete çağırdı. Sosyal medya hesaplarındaki yalan paylaşımlara dikkati çeken Bonifaz, hükümete karşı bayrak açan polislere yönelik herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini vurguladı.