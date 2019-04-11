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Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten Assange'ın tutuklanmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 19:31 | Son Güncelleme

Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten Assange'ın tutuklanmasına tepki

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına tepki gösterdi.

Morales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Assange'ın tutuklanmasını "ifade özgürlüğünün ihlali" olarak değerlendirdiğini belirterek, tutuklamayı en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Devlet Başkanı Morales, Assange'ın, ABD hükümeti tarafından yapılan insan hakları ihlallerini, sivil cinayetleri ve diplomatik casusluğu ifşa ettiği için tutuklandığını öne sürerek, Assange ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange yerel saatle 13.29'da yoğun güvenlik önlemleri altında Westminster'daki Ceza Mahkemesine getirilmişti.

Mahkeme, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar vermişti.

- 2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma Julian Assange

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