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Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten Venezuela için diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Juan Guaido'nun Venezuela krizine yönelik Lima Grubu ve ABD Başkan Yardımıcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmeler öncesi diyalog çağrısında bulundu

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Lima Grubu ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmeler öncesi diyalog çağrısı yaptı.

Morales, Guaido'nun Venezuela krizi nedeniyle Lima Gurubu ve Pence ile yapacağı görüşme öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda diyalog çağrısında bulundu.

Morales, "Lima Gurubunun kardeş başkanlarından isteğim, politik farklılıklarımıza saygı duyarak, savaş ve yıkım yerine hayat kurtarmak için diyaloğun daima seçenek olduğunu hatırlamalarıdır." ifadesini kullandı.

Guaido, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapılacak Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşeceğini açıklamıştı.

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Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales Çağrı Diyalog

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