Bolivya Devleti Başkanı Morales, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın resmi ziyarette bulunacak.

Bolivya'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bolivya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Görüşmelerde, ayrıca Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Bolivya ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

