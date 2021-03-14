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Bolivya eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez tutuklandı

14.03.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Bolivya eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez tutuklandı

Bolivya’da 2019’da Evo Morales‘in istifasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez tutuklandı.

Anez Morales'e yönelik "darbe" soruşturmasında "terörizm" ve "isyana teşvik"le suçlanıyor.Bolivya'da 2019 yılında Evo Morales'in istifaya zorlanmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez tutuklandı. İçişleri Bakanı Carlos Eduardo del Castillo yaptığı açıklamada, polisi "Bolivya'da adaletin tecelli etmesindeki tarihi görevi" nedeniyle tebrik etti. Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "kendisine yönelik darbenin planlayıcıları ve ortaklarının soruşturulması ve cezalandırılması gerektiğini" ifade etti.

Savcılık eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "darbe" soruşturmasında Anez hakkında "terörizm" ve "isyana teşvik" suçlarından tutuklama kararı çıkarmıştı. Darbe soruşturması kapsamında geçen hafta cuma günü Anez'in eski kabinesindeki iki isim; Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve Adalet Bakanı Alvaro Coimbra da tutuklanmıştı. Bolivya eski Senato Başkan Yardımcısı Anez 2019 yılında kitlesel protesto gösterileri ve ordunun baskısı sonucu Evo Morales'in istifaya zorlanmasının ardından devlet başkanlığı görevini geçici olarak üstlenmişti.

Bolivya televizyonu Anez'in gözaltı sonrasında La Paz havalimanına İçişleri Bakanı Castillo ve çok sayıda polis eşliğinde getirildiği görüntülere yer verdi. Söz konusu görüntülerde Anez'in kelepçeli olmadığı gözlendi. Gazetecilere kararı "yasa dışı" diye nitelendiren Anez daha sonra sorgulanmak üzere götürülmüştü.

Mufazakar siyasetçi Anez kendisi hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi kovuşturma başladı" ifadesini kullanmıştı. Anez hükümetin kendisini, "olmayan bir darbeye katılmakla suçladığını" dile getirmişti.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales ülkeyi 13 yıl yönetmiş ve kitlesel protesto gösterileri ile ordunun baskısının ardından görevinden istifa ederek Meksika'ya gitmişti. Partili arkadaşı Luis Arce Catacora'nın 2020 yılında devlet başkanlığı seçimini kazanması sonrasında Bolivya'ya dönen Morales, kurucusu olduğu iktidar partisi MAS'ın liderliğini yeniden üstlenmişti.

AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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