Bolivya eski geçici devlet başkanı Jeanine Anez tutuklandı

Anez Morales'e yönelik "darbe" soruşturmasında "terörizm" ve "isyana teşvik"le suçlanıyor.Bolivya'da 2019 yılında Evo Morales'in istifaya zorlanmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez tutuklandı. İçişleri Bakanı Carlos Eduardo del Castillo yaptığı açıklamada, polisi "Bolivya'da adaletin tecelli etmesindeki tarihi görevi" nedeniyle tebrik etti. Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "kendisine yönelik darbenin planlayıcıları ve ortaklarının soruşturulması ve cezalandırılması gerektiğini" ifade etti.

Savcılık eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "darbe" soruşturmasında Anez hakkında "terörizm" ve "isyana teşvik" suçlarından tutuklama kararı çıkarmıştı. Darbe soruşturması kapsamında geçen hafta cuma günü Anez'in eski kabinesindeki iki isim; Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve Adalet Bakanı Alvaro Coimbra da tutuklanmıştı. Bolivya eski Senato Başkan Yardımcısı Anez 2019 yılında kitlesel protesto gösterileri ve ordunun baskısı sonucu Evo Morales'in istifaya zorlanmasının ardından devlet başkanlığı görevini geçici olarak üstlenmişti.