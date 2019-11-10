HABER

Bolivya Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Morales'in istifasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 23:48 | Son Güncelleme

Bolivya Genelkurmay Başkanı, Devlet Başkanı Morales'in istifasını istedi

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi.

Okuduğu bildiriyle Morales'i istifaya davet eden Kaliman, bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz."

Öte yandan yerel basında, Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kenti Başkanı Luis Fernando Camacho öncülüğündeki muhalif göstericiler, Morales'e istifa mektubu vermek için devlet başkanlığı binasına girdiği ve başkanlık uçağının havalandığı bilgisi yer aldı.

Yerel basında ayrıca, Bolivya Devlet Başkanlığı uçağının El Alto Uluslararası Havaalanı'ndan havalandığının görüldüğü belirtildi ancak Morales'in içinde olup olmadığı doğrulanmadı.

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Fuat Oktay ve bakanlardan TCG Yavuz’a 10 kasım ziyaretiFuat Oktay ve bakanlardan TCG Yavuz’a 10 kasım ziyareti
Ordu devlet başkanının istifasını istedi!Ordu devlet başkanının istifasını istedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman Çağrı Devlet Başkanı Evo Morales istifa

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı, Morales'in istifasını istedi

Ordu devlet başkanının istifasını istedi!

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

İstanbul'da otelin kafesinde kanlı infaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 milyon fidan kampanyasına destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Geleceğe Nefes Ol kampanyası nedir? Fidan dikimi ne zaman? Fidan dikim alanı sorgula

Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan dikimi yerleri nerede?

Alanya açıklarında 3,1 büyüklüğünde, Çeşme'de 3,0 büyüklüğünde deprem

Art arda korkutan depremler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.