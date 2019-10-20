Bolivya halkı devlet başkanı seçimi için sandık başında

Bolivya'da 13 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten Morales'in 4'üncü kez devlet başkanı seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği için 2016'da yapılan referandumdan yüzde 53,91 "hayır" oyu çıkmasına rağmen Anayasa Mahkemesi 2017'de Morales'in 2019'da yapılacak başkanlık seçimlerinde 4'üncü kez aday olmasının yolunu açmıştı.

Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 4'üncü dönemi için başkanlık yarışına girerken, 2003-2005'te devlet başkanlığı görevini yürüten Solun Devrimci Cephesi Partisi (FRI) lideri Carlos Mesa da tekrar başkanlık görevini üstlenmeyi hedefliyor.

Devlet başkanlığı yarışında iki adayın öne çıktığı seçimde halk, aynı zamanda 36 senatör ve 130 milletvekilini belirmek için de oy kullanıyor.

Yerel saatle 08.00'de oy verme işleminin başladığı ülkede, 7 milyon 300 binden fazla seçmen 16.00'ya kadar oy kullanabilecek.

Bolivya'da halk, 2020-2025'te görev yapacak devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Morales, Bolivya'da 18 Aralık 2005'te yapılan seçimi kazanarak, devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Bolivya Anayasası, bir kişiye yalnızca iki kez üst üste devlet başkanlığına seçilme imkanı tanımasına rağmen ilk döneminde 5 yılı doldurmadığı için Anayasa Mahkemesi kararıyla, Morales 2014'teki seçimi kazanarak 3'üncü kez devlet başkanı olmuştu.

- Mesa, tekrar başkanlık yarışında

Siyasetin yanı sıra gazeteci, tarihçi ve yazar olarak da bilinen Carlos Mesa, seçimlerde Morales'in en büyük rakibi olarak öne çıkıyor.

Ülkede 2003'te devlet başkanı seçilen 66 yaşındaki Mesa, 2005'te Morales'in öncülüğünde düzenlenen gösterilerin ardından istifa etmişti.

Bolivya yasalarına göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler ikinci tura kalıyor.

