Bolivya krizi: Jeanine Áñez, geçiş sürecinde ülkeyi yöneteceğini ilan etti

İstifaya zorlanan Evo Morales'in Meksika'ya iltica etmesi sonrası, muhalif senatör Jeanine Áñez, geçiş sürecinde Bolivya Devlet Başkanlığı görevini yürüteceğini ilan etti.

Morales'in partisinden milletvekilleri söz konusu atama oturumunu boykot ederek, yeterli çoğunluğun altında kalmasını sağladı.

Ancak 52 yaşındaki Áñez, anayasaya göre yönetimi devralma sırasının kendisinde olduğunu savundu ve yakın zamanda seçim yapılacağını açıkladı.

Morales ise açıklamayı kınadı ve Áñez'i "darbe tüccarı sağcı bir senatör" olarak tanımladı.

Twitter hesabından mesaj veren 60 yaşındaki siyasetçi, "tarihteki en sinsi darbe" ifadesini de kullandı.

Meksika'ya iltica eden Evo Morales, bu kararı hayatının tehlikede olması nedeniyle aldığını açıklamıştı.

Evo Morales, 20 Ekim'deki seçimleri takip eden gösteriler sonucu Pazar günü istifa kararını duyurdu. Morales'in istifasını isteyenler arasında ordu yönetimi de yer alıyordu.

14 yıl ülkeyi yöneten lider, "daha fazla kan akmaması için" kendi isteği ile görevi bıraktığını açıklamıştı.