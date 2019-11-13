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Bolivya krizi: Jeanine Áñez, geçiş sürecinde ülkeyi yöneteceğini ilan etti

13.11.2019 05:46 | Son Güncelleme

İstifaya zorlanan Evo Morales'in Meksika'ya iltica etmesi sonrası, muhalif senatör Jeanine Áñez, geçiş sürecinde Bolivya Devlet Başkanlığı görevini yürüteceğini ilan etti. Morales ise açıklamayı kınadı ve Áñez'i "darbe tüccarı sağcı bir senatör" olarak tanımladı.

Bolivya krizi: Jeanine Áñez, geçiş sürecinde ülkeyi yöneteceğini ilan etti

İstifaya zorlanan Evo Morales'in Meksika'ya iltica etmesi sonrası, muhalif senatör Jeanine Áñez, geçiş sürecinde Bolivya Devlet Başkanlığı görevini yürüteceğini ilan etti.

Morales'in partisinden milletvekilleri söz konusu atama oturumunu boykot ederek, yeterli çoğunluğun altında kalmasını sağladı.

Ancak 52 yaşındaki Áñez, anayasaya göre yönetimi devralma sırasının kendisinde olduğunu savundu ve yakın zamanda seçim yapılacağını açıkladı.

Morales ise açıklamayı kınadı ve Áñez'i "darbe tüccarı sağcı bir senatör" olarak tanımladı.

Twitter hesabından mesaj veren 60 yaşındaki siyasetçi, "tarihteki en sinsi darbe" ifadesini de kullandı.

Meksika'ya iltica eden Evo Morales, bu kararı hayatının tehlikede olması nedeniyle aldığını açıklamıştı.

Evo Morales, 20 Ekim'deki seçimleri takip eden gösteriler sonucu Pazar günü istifa kararını duyurdu. Morales'in istifasını isteyenler arasında ordu yönetimi de yer alıyordu.

14 yıl ülkeyi yöneten lider, "daha fazla kan akmaması için" kendi isteği ile görevi bıraktığını açıklamıştı.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Devlet Başkanı Evo Morales, rakibi Carlos Mesa'yı yüzde 10 oy farkıyla geçtiğini ve ikinci tura gerek olmadığını açıklayınca seçmenler sokaklara çıktı.

Oyların yüzde 84'ü sayıldıktan sonra ülkenin seçim kurulunun sonuçların açıklanmasını durdurması, hile iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.

Muhalif Bolivyalılar sokaklara çıkarak sandıklarda ve seçimde hile yapıldığını, oylarının çaldığını söylemeye ve isyan etmeye başladı.

En son olarak Pazar günü Morales, seçimlerin tekrar düzenlenebileceğini açıkladı.

Ancak ülkenin Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Morales'in artık istifa etmesi gerektiğini söyledikten sonra Morales canlı yayından istifa ettiğini duyurdu.

Bunun bir darbe olduğunu söyleyen Morales, Meksika'ya iltica etmek amacıyla uçağa binerek ülkeyi terk etti.

Salı günü yapılan son resmi açıklamaya göre bugüne kadar çıkan olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Seçim kurullarındaki 30 yetkilinin de tutuklandığı açıklandı.

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