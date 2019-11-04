Bolivya muhalefeti hükümete karşı ordudan destek istiyor

BOGOTA (AA) - Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla gösterilerine devam eden muhalifler, Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre verdi, ordudan da Morales'e karşı destek istedi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales'in kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiası ile başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre son iki günü sakin geçen gösterilerde muhalifler orduya, kendilerini darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Devlet Başkanı Morales'i haklı çıkaracak şekilde, destek çağrısı yaptı.

Seçimleri kaybeden muhalif aday Carlos Mesa'dan bağımsız örgütlenen ve protestolarının birçoğu şiddet olaylarına dönüşen aşırı sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki lideri Luis Fernando Camacho, yüzde 47,8'le seçimleri kazanan Devlet Başkanı Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre tanıdıklarını duyurdu.