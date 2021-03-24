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Bolivya’da askeri eğitim uçağı evin üzerine düştü: 1 ölü

24.03.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı askeri eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı askeri eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İki pilot kazadan önce kendilerini uçaktan fırlattı.
Bolivya’nın Cochabamba kentinin Saracaba bölgesinde Hava Kuvvetlerine bağlı Hongdu JL-8 tipi askeri eğitim uçağı bir evin üzerine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. İki pilotun ise kazadan önce uçaktan kendilerini fırlattıkları görüldü.
Kazanın ardından Hava Kuvvetlerine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye gelerek, patlama tehlikesi nedeni ile bölgedeki vatandaşları tahliye etti. Her iki pilota da şu ana kadar ulaşılamazken, kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.
Çevrede bulunan vatandaşlar ise, cep telefonları ile uçağın düşüşünü ve pilotların paraşütle iniş yaptığı anları anbean kaydetti.

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