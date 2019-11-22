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Bolivya'da cenazeleriyle yürümek isteyen protestoculara polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 04:39 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin El Alto'da barikat kuran geçici hükümet karşıtlarına düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden 9 kişi için başkent La Paz'da adalet yürüyüşü düzenlendi taşındığı yürüyüş polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi ile dağıtıldı

Bolivya'da güvenlik güçlerinin önceki gün düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin de taşındığı adalet yürüyüşü polis müdahalesi ile dağıtıldı.

Muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez karşıtı göstericilerin barikat kurduğu El Alto kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesi ile hayatını kaybeden 9 protestocu için başkent La Paz’da merasim ve yürüyüş düzenlendi.

Binlerce kişinin katılımıyla hayatını kaybedenlerden 7'sinin cenazesinin taşındığı adalet yürüyüşü, La Paz’ın bitişiğinde, olayların yaşandığı El Alto kentinden başladı. Dikilitaş Meydanı’na kadar "Adalet istiyoruz", "Katil Anez", "Anez giderse barış gelir" sloganları atarak ilerleyen grup burada polis ve askerin engellemesiyle karşılaştı.

Polis, Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı’na girmek isteyen grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Polisin, yaklaşık 2 saat süren gazlı müdahalesi nedeniyle gruptakiler ve çevredeki birçok kişi fenalık geçirdi.

Aralarında küçük bir kız çocuğunun da bulundu 4 kişinin hafif yaralandığı olaylarda en az 8 kişi gözaltına alındı.

Bolivyalı güvenlik güçleri 19 Kasım'da, Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi protestocuların El Alto kentinde barikatlarla kapattıkları akaryakıt ve LPG aktarım merkezinin bulunduğu Senkata Mahallesi'ne operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 sivil hayatını kaybetmiş 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Bu olayla Bolivya'da yaklaşık 800 kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 33'e yükselmişti.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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Bolivya Bolivya'daki siyasi kriz Bolivya'daki şiddet olayları

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