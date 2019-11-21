Bolivya'da Çokuluslu Yasama Meclisinde çalışmalar başladı

Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da ülkeyi seçime götürmek için Çokuluslu Yasama Meclisinde (ALP) çalışmalar uzun bir aradan sonra muhalefetin de katılımıyla başladı. Ülkede 20 Ekim'deki genel seçimlerde "hile" yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da tarafların anlaşmalarının ardından seçimlere gidilebilmesi için teklifler sunuldu. Ülkenin Senatörler Meclisinde ilk kez, geçici hükümet marifetiyle iktidara gelen muhalifler ve eski iktidar partisi Sosyalizm Hareketinin (MAS) katılımıyla seçim takviminin belirlenmesi için Anayasa Komisyonu oluşturuldu. Başkanlığını muhalif Oscar Ortiz'in, başkan yardımcılığını ise istifa eden MAS üyesi Senatörler Meclisi Başkanı Adriana Salvatierra'nın yapacağı komisyon, geçici devlet başkanlığına getirilen Anez ve MAS'ın ayrı ayrı hazırladıkları seçim yasası çalışmalarını inceleyip sonuçlandıracak.

- Milletvekilleri Meclisi de çalışmaya başladı Senatörler Meclisinin ardından seçim yasasını inceleyecek ALP'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi de aynı şekilde uzun bir süre sonra tüm tarafların katılımıyla toplandı. Milletvekilleri Meclisinde başkanlığa MAS'tan Sergio Choque, yardımcılığına ise aynı partiden Henry Cabrera seçildi. Her iki isim de ülkenin en kısa sürede seçime götürülmesi için çaba sarf etmeleri gerektiğini vurguladı. - Protestocular Anez'in istifasında ısrarcı Bu arada Anez'in istifasını isteyen çoğu Morales destekçisi gruplar ülke genelinde yol kapatma ve protesto gösterilerini sürdürüyor. Bolivya basınındaki haberlere göre, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 8 sivilin hayatını kaybettiği başkent La Paz'ın bitişiğindeki şehir El Alto’da gerginlik sürüyor. Bölgedeki askeri varlığını artıran geçici hükümetin Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçilerinden oluşan protestocuların, Senkata Mahallesi'ndeki akaryakıt ve LPG aktarım merkezinin etrafını yine barikatlarla kapatmaya başladığı iddia edildi.