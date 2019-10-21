Bolivya'da devlet başkanının ikinci turda seçilmesi bekleniyor

Bu arada, henüz açılmayan sandıkların çoğunlukla kırsal bölgelerde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Mesa'yı, Güney Kore doğumlu Evanjelik papaz Chi Hyun Chung'un başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Parti yüzde 8,77 oy oranıyla takip ederken, Oscar Ortiz'in liderliğindeki Bolivya Hayır Diyor koalisyonu ise yüzde 4,41 oy aldı. Başkanlık için yarışan diğer 3 adayın oy oranlarının toplamı ise yüzde 3,37 oldu.

Bolivya Seçim Mahkemesinin (TEB) yüzde 83'ü açılan sandıklardan yayınladığı ön sonuçlara göre, Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS-IPSP) oyların yüzde 45,28'ini alırken, en yakın rakibi Carlos Mesa'nın liderliğindeki Solun Devrimci Cephesi Partisinin (FRI) oy oranı yüzde 38,16 oldu.

- Morales kırsal kesimin oyuna güveniyor

Bolivya Devlet Başkanı Morales, ilk sonuçların açıklanmasının ardından, "İlk sonuçları anlıyoruz ve her zaman olduğu gibi kırsal kesimin oyuna güveniyoruz. 2002'deki seçimleri hatırlayın, bazı bölgelerde kaybetmiştik ancak sonra kazandık. Bu yüzden son sandık açılana kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olduğunu hatırlatan Morales, "Halk bu durumun bilincinde ve eminim ki kırsal kesimin oylarıyla, başlattığımız değişim sürecini garanti edeceğiz." dedi.

- Mesa ikinci tura kalmaktan memnun

Seçimlerde yüzde 38 oy alan Carlos Mesa, ilk sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Açık ve net bir şekilde ikinci tura kaldığımızı gösteren, tartışmasız bir zafer elde ettik. Kalıcı zafer için bize ikinci tur yolu gözüktü. Bu, birlikle oluşturulması gereken bir yoldur, şu andan itibaren Bolivya, devlet başkanlığı için iki seçenekten birini seçmek zorundadır." diye konuştu.

7 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bolivya'da yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

