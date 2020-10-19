Bolivya'da devlet başkanlığı seçimini Morales'in varisi Luis Arce kazandı

Bolivya'da sandık çıkış anketlerinden gelen ilk sonuçlar, devlet başkanlığı seçimini geçtiğimiz yıl istifaya zorlanan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in varisi sosyalist aday Luis Arce'nin kazandığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre Arce, oyların yüzde 52,4'ünü alarak seçimin ilk turunda zaferini ilan etti.

Arce, Bolivya gazetesi La Razon'a verdiği demeçte, "birlik hükümeti" ve "değişim süreci" sözü verdi.

https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1318053189594263552

Twitter'da yaptığı paylaşımda demokrasinin yeniden kazandığını ifade eden Arce, "İstikrar ve sosyal barışı yeniden sağlayacağız" dedi.

Morales'ten dönüş sinyali

Sürgündeki eski Devlet Başkanı Evo Morales ise seçim sonuçları ardından yaptığı ilk açıklamada Bolivya'ya dönme sinyali verdi.

Morales, Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında, "Er ya da geç Bolivya'ya döneceğiz, bu tartışılmaz. Bu en büyük arzum ve an meselesi" diye konuştu.

Morales, Arce'nin ülkesini ekonomik büyüme rayına geri oturtacağını söyledi.

Arce, ekonomi bakanı olarak görev yaptığı Morales döneminde ülkenin ekonomik mucizesinin mimarı olarak gösterildi.