Bolivya’da devlet başkanlığı seçimleri yenilenecek

ADÖ’nün hazırladığı raporda 20 Ekim seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilmişti.Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Amerikan Devletleri Örgütü'nün (ADÖ) seçim gözlem raporunu açıklamasının ardından devlet başkanlığı seçimlerinin yenileneceğini duyurdu. Morales ayrıca seçim kurulu üyelerinin de değiştirileceğini açıkladı. ADÖ'nün raporu 20 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde "açıkça manipülasyon” yapıldığını ortaya koymuştu. Raporda “Bilgisayar sistemindeki manipülasyonlar öyle bir boyutta ki bunun Bolivya devleti tarafından işin temeline inecek şekilde derinlemesine soruşturulması ve bu ciddi vakada sorumluluk gösterilmesi şarttır” ifadelerine yer verilmişti. ADÖ seçimin ilk turunun geçersiz sayılması ve yeniden seçim sürecine gidilmesi gerektiğini duyurmuştu. Açıklamada ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinin yeni koşullar oluşturularak yapılması gerektiği ve yeni bir seçim kurulunun oluşturulmasının da buna dahil olduğu belirtilmişti. Merkezi Washington’da bulunan ADÖ, Amerika kıtasında toprağı bulunan 35 ülkenin temsilcilerinden oluşuyor.

Gösterilerde üç kişi öldü 200 kişi yaralandı Bolivya’da seçim kurulu 20 Ekim tarihindeki devlet başkanlığı seçimlerini Morales'in yüzde 47,08 oyla kazandığını, Carlos Mesa’nın da yüzde 36,51 oyla ikinci olduğunu duyurmuştu. Eski devlet başkanı Mesa oy sayımında hile yapıldığını savunmuş ve ülkede protesto gösterileri patlak vermişti. Gösterilerde şimdiye kadar üç kişi hayatını kaybederken yaklaşık 200 kişi de yaralandı. Morales karşıtları dün de devlete ait iki medya kuruluşunu işgal etti. Televizyon kanalı Bolivia TV ve radyo kanalı Radio Patria Nueva’nın merkezlerine giren göstericiler çalışanları yuhalayarak binadan çıkarttı. "Faşist bir darbe planı" Morales Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada göstericilerin ayrıca kız kardeşinin Oruro’daki evini de ateşe verdiğini yazdı. Muhaliflere ilişkin “Demokrasiyi savunduklarını söylüyorlar ama diktatörler gibi davranıyorlar” ifadelerini kullanan Morales “faşist bir darbe planının” söz konusu olduğunu yazdı. La Paz ile Morales taraftarlarının yoğun olduğu El Alto arasındaki otobanın göstericiler tarafından dün gece bloke edildiği gelen haberler arasında.