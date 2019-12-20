Bolivya'da devlet başkanlığı tartışması

Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, istifasının Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi tarafından kabul edilmediği için devlet başkanlığı görevinin hala sürdüğünü belirtti.

Morales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanunen halen ben devlet başkanıyım. İstifam, Bolivya anayasasında yer aldığı şekilde Yasama Meclisi tarafından onaylanmadı. Onaylanmış olsa bile, anayasal bir hükümet geçişi prosedürleri uygulanmadı bu yüzden Anez yasa dışı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan etti." ifadelerine yer verdi.

Devlet Başkanlığının devam ettiğini vurgulayan Morales, "20 Ocak 2015'te çıkarılan 651 sayılı kanun, 22 Ocak 2020'ye kadar benim başkan olduğumu beyan ediyor. Bu kanun ne feshedildi, ne geçersiz kılındı, ne de anayasaya aykırı ilan edildi. Bu yüzden fiili Anez, (sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando) Camacho ve (seçimleri kaybeden devlet başkanı adayı Carlos) Mesa hükümetinin her türlü adımı yasaya aykırıdır." açıklamasında bulundu.