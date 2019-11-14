Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales yanlısı gösteriler

Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales'in destekçileri gösteri düzenledi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, El Alto'da toplanan binlerce kişi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in istifasını istedi.

Göstericiler, Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesini protesto ederken, seslerini duyurmak ve Senatör Anez'in istifası için başkent La Paz'a hareket edeceklerini açıkladı.

Protestocular ayrıca Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) bazı milletvekillerinin meclis binasına girişini engellemesine de tepki gösterdi. Göstericiler, talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerine devam etme kararı aldı.

Bu arada sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Morales, ülkedeki olayları yatıştırmak için diyalog çağrısında bulunarak, "Halkımızı bir arada tutmanın en temel değerleri demokrasi, barış ve huzuru sağlamaktan geçer." ifadesini kullandı.