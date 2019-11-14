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Bolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yaptığı darbe tehdidi ile Bolivya’yı kaosa sürükleyen Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, geçici devlet başkanı olmasının yolunu açtığı Jeanine Anez tarafından görevden alındı.Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun yaptığı baskıların ardından istifa etmesine, siyasi sığınmacı olarak Meksika’ya gitmesine ve yandaşlarının sokaklara inerek polisle çatışmasına neden Bolivya Genelkurmay Başkanı büyük şok yaşadı.

Bolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Yaptığı darbe tehdidi ile Bolivya’yı kaosa sürükleyen Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, geçici devlet başkanı olmasının yolunu açtığı Jeanine Anez tarafından görevden alındı.
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun yaptığı baskıların ardından istifa etmesine, siyasi sığınmacı olarak Meksika’ya gitmesine ve yandaşlarının sokaklara inerek polisle çatışmasına neden Bolivya Genelkurmay Başkanı büyük şok yaşadı. Bolivya Senatosu’nda Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez’in katılımıyla, yeni atanan üst düzey ordu komutanlarının yemin töreni yapıldı. Anez, Morales’e istifa etmesi için baskı yapan Kaliman’ı görevden alarak yerine Carlos Orellana Centellas’ı getirdi.
Askeri Yüksek Komuta kademesini değiştirilmesi, Morales’in imzaladığı komutanların atanması kararını iptal eden Bolivya otoritesinin ilk eylemi oldu. Yeni komutan Orellana Centella, askeri kaynaklar tarafından iyi bir subay ve çok verimli bir operatör olarak tanımlandı.

Morales: “Zaferden geri adım atmaya hazırdım”
Siyasi sığınmacı olarak Meksika’da giden Evo Morales basın toplantısı düzenledi. Morales, "Yüksek Seçim Mahkemesinin yeni bir bileşimi altında yeni bir seçim yapılması uğruna zaferden geri adım atmaya hazırdık. Ama Evo Morales’in gitmesi gerektiği konusunda ısrar ettiler. Ben de ayrıldım. Oysa ülkedeki şiddet devam ediyor, bu bir çözüm olmadı” ifadelerini kullandı.
Evo Morales’in partisi Sosyalizm Hareketi’nden (MAS) 20 civarında milletvekilinin de La Paz’da bulunan Meksika Büyükelçiliğine sığındığı açıklandı.
Bolivya’da yaşanan darbe girişimiyle ilgili Küresel Adalet İttifakı (AFGJ) Ulusal Koordinatörü Chuck Kaufman’dan sürpriz bir iddia geldi. Kaufman, “Darbe girişimi ABD’nin Bolivya’nın lityum kaynaklarını kontrol etme ve ülkeyi ikiye bölme girişimi olabilir” dedi.
Öte yandan Morales yanlısı bazı gruplar hükümet sarayı ve yasama meclisinin yer aldığı Plaza Murillo’ya girmek için polisle çatıştı. Bolivya polisi protestolar sırasında yaralanan Morales yanlısı Facundo Molares Schoenfeld’i, Kolombiya’da hükümetle çatışan FARC üyesi olarak tanımladı. Komada olduğu bildirilen Camilo lakaplı Arjantin asıllı Schoenfeld’in, FARC saflarında uzun yıllar Kolombiya’da çatışmalara katıldığı iddia edildi.

Bolivya’da Evo Morales’i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanı görevden alındı

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