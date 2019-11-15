Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'den Morales'e yargı tehdidi

LA PAZ (AA) - Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanı ilan edilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in seçimlerde hile iddialarıyla ilgili yargılanabileceğini söyledi.

Anez, düzenlediği basın toplantısında Meksika'ya iltica eden Morales'in ülkeye dönmesi halinde, devlet başkanlığı seçimlerindeki hile iddialarıyla ilgili yargı önüne çıkarılabileceğini ifade etti.

Morales'in ordunun baskısıyla ülkeyi terk ettiğine ilişkin sözlerini eleştiren Anez, "Morales ülkeyi kendisi terk etti. Kimse onu kovmadı. Adalet bekleyen suçları olduğunu biliyor. Geri dönebilir ama seçimlerdeki hileyle ilgili yargıya hesap vermek zorunda." dedi.

Daha önce Morales'in 90 gün içinde yenileneceği açıklanan seçimlerde aday olamayacağını ifade eden Anez'in sözleri, eski Devlet Başkanı ve destekçileri ile muhalefet arasındaki ipleri iyice gerdi.

- Morales destekçileri protestolarını sürdürüyor

Ülkenin yerli halklardan gelen ilk devlet başkanı olan Morales'in çoğunluğu yerli nüfustan destekçileri muhalefetin seçimde hile iddialarıyla başlattığı protestolara karşı başkent La Paz'daki karşıt eylemlerine devam etti.