Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

Ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği Bolivya’da, ülkeyi seçime götürecek geçiş hükümeti için muhalifler tarafından çalışma yürütülüyor. Bu süreçte geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Anez, başkent La Paz’daki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) basın açıklaması yaptı.

"Halkın yeni bir devlet başkanı" istediğini savunan ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez, ellerinde ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için bir takvim bulunduğunu belirtti.

Seçimlere gidilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Anez, ALP'de büyük çoğunluğa sahip iktidar partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) milletvekilleri ve senatörlerinin oturuma katılması için güvenlik garantisi verdiklerini duyurdu.

Anez, ülkedeki şiddetin sona ermesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.

MORALES'DEN BOLİVYALILARA: ŞİDDET TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Bu arada Meksika’nın yaptığı iltica teklifini kabul eden Evo Morales de ülkedeki şiddetin durması için çağrıda bulundu.