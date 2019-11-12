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Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 02:45 | Son Güncelleme

Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

Ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa ettiği Bolivya’da, ülkeyi seçime götürecek geçiş hükümeti için muhalifler tarafından çalışma yürütülüyor. Bu süreçte geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Anez, başkent La Paz’daki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi’nde (ALP) basın açıklaması yaptı.

"Halkın yeni bir devlet başkanı" istediğini savunan ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Anez, ellerinde ülkenin 22 Ocak'ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için bir takvim bulunduğunu belirtti.

Seçimlere gidilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan Anez, ALP'de büyük çoğunluğa sahip iktidar partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) milletvekilleri ve senatörlerinin oturuma katılması için güvenlik garantisi verdiklerini duyurdu.

Anez, ülkedeki şiddetin sona ermesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.

MORALES'DEN BOLİVYALILARA: ŞİDDET TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Bu arada Meksika’nın yaptığı iltica teklifini kabul eden Evo Morales de ülkedeki şiddetin durması için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Morales, "Büyük bir saygı ve muhabbetle halkımdan barışı korumalarını ve hukuk devletini yerle bir etmek isteyen grupların kurduğu şiddet tuzağına düşmemelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bolivyalıların birbirine düşmemesi gerektiğini vurgulayan Morales, farklılıkların diyalogla çözülmesini istedi.

MUHALİF MESA POLİSTEN EVİNİ KORUMASINI İSTEDİ

20 Ekim'deki seçimleri Morales karşısında kaybettikten sonra, taraftarlarına sürekli sokak çağrısı yapan muhalif aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa, evinin korunmasını istedi.

Tüm ülkede, MAS mensubu siyasilerin evlerinin de yakıldığı şiddet eylemlerine dönüşen protestoları örgütleyen Mesa, evine bir grup şiddet yanlısı tarafından saldırılacağı yönünde duyum aldığını açıkladı.

Polise seslenen Mesa, "Bu çılgınlığı durdurun." ifadesini kullandı.

ORDU OPERASYONA HAZIRLANIYOR

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre, 3 hafta süren muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordu, tüm ülkede düzeni sağlamak için operasyona hazırlanıyor.

Morales'in istifasının ardından ülkenin kırsalının yanı sıra başkent La Paz ve bitişiğindeki El Alto kentinde şiddetli protestolar görülüyor.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmıştı. (AA)

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Bolivya Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Bolivya'daki siyasi kriz

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