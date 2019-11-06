Bolivya'da hükümet destekçileri, muhalif lideri başkente sokmadı

BOGOTA (AA) - Bolivya'daki seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho'nun başkent La Paz'ın batısındaki El Alto Uluslararası Havalimanı’ndan çıkmasına izin vermedi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales'in kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiası ile başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre Morales'e istifa etmesi için geçen hafta ultimatom veren ve ülkedeki protestoları radikalleştirme kararı alan Camacho, Santa Cruz kentinden başkent La Paz'a gitmek için başkentin yakınındaki El Alto kentindeki havalimanına geldi.

Morales destekçilerinin El Alto Uluslararası Havalimanı'ndan çıkarak başkent La Paz'a ulaşmasına müsade etmedikleri Camacho, birkaç saatlik bekleyişin ardından Santa Cruz kentine geri dönmek zorunda kaldı.