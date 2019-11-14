HABER

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

 Bolivya'da Senatör Jeanine Anez'in kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesinden sonra, istifa edip Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ve polis güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Bolivya (DHA)- Bolivya'da Senatör Jeanine Anez'in kendini geçici devlet başkanı olarak ilan etmesinden sonra, istifa edip Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ve polis güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Evo Morales'in istifa edip Meksika’ya iltica etmesinin ardından Senatör Jeanine Anez kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan ederek, bir sonraki başkanlık seçimlerini en kısa sürede yapma sözü vermişti. Bunun üzerine Anez'e karşı olan Morales destekçileri caddelere çıkarak, karşıt protestolara başladı. Anez karşıtı protestolar kapsamında Morales destekçileri ve polis güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, Morales destekçisi milletvekilleri de Anez'in başkanlığının meşruluğuna itiraz etmeye çalışıyor.

NELER OLMUŞTU?

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales'in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dâhil olmuş ve seçimlerde 4'üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir 'darbe' olduğunu basına açıklamıştı. Bunların ardından ordu, canlı yayında okuduğu bildiri ile Morales'in istifasını talep etmiş ve Morales de görevini bıraktığını açıklayıp, Meksika'ya iltica etmişti.

Daha sonra ise Senatör Jeanine Anez kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve dün de Bolivya Silahlı Kuvvetleri Senatör Jeanine Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Bolivya'da Morales destekçileri sokaklardaBolivya'da Morales destekçileri sokaklarda
Trump- Erdoğan görüşmesinin dış basın yansımalarıTrump- Erdoğan görüşmesinin dış basın yansımaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

Duyurdular! Dev şirket iflas etti

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Katliam gibi kaza: 28 göçmen öldü!

Katliam gibi kaza: 28 göçmen öldü!

Trump-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı?

Trump-Erdoğan görüşmesinden ne sonuç çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.