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Bolivya'da Morales dördüncü kez seçilmek için yarışıyor

20.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bolivya'da halk bugün devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

13 yıldır ülkeyi yöneten sosyalist Evo Morales seçimin favorisi.Bolivya’da halk bugün devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. 2005, 2009 ve 2014 yıllarında üç kez arka arkaya seçilen sosyalist devlet başkanı Evo Morales anketlere göre yarışı önde götürüyor. Yaklaşık 7 milyon 300 bin kayıtlı seçmen, devlet başkanının yanı sıra ulusal meclis ve bölge parlamentosu üyelerini de belirleyecek.

Morales'in başlıca rakibi ise 2003-2005 yılları arasında devlet başkanlığı görevini üstlenen gazeteci ve tarihçi Carlos Mesa. 9 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçiminde anketlere göre Morales'in oy oranı yüzde 39, Mesa'nın ise yüzde 28 civarında.

Evo Morales'in seçimi kazanmak için ikinci adaya 10 puanlık fark atarak oyların en az yüzde 40'ını elde etmesi gerekiyor. Aksi halde devlet başkanlığı ikinci tur seçimi 15 Aralık tarihinde yapılacak. İkinci tura gidilmesi halinde ise Morales'in şansının daha düşük olduğu zira muhalefetin birleşerek Morales'i geçebilecek bir aday çıkartabileceği tahmin ediliyor.

Bolivya'nın yerli halktan olan ilk devlet başkanı olan Morales ülkeyi 13 yıldır yönetiyor. 2016 yılında Bolivya'da düzenlenen referandumda halkın yüzde 51,3'ü Morales'in devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmasını mümkün kılan anayasa değişikliğini reddetmişti. Morales ise sonucu tanımamıştı. Hükümete yakın hâkimlerden oluşan Anayasa Mahkemesi ise Morales'in seçimlerde yeniden aday olmasının bir "insan hakkı” olduğuna hükmederek adaylığının önünü açmıştı.

Bolivya'da yoksul ve yerli halkın yararına birçok sosyal reforma imza atan Morales'in iktidarı sırasında yoksulluk yarı yarıya düştü; eğitim ve sağlık sektörü güçlendirildi. Lityum gibi az bulunan yeraltı zenginlikleri sayesinde ülkenin ekonomisi de büyüdü. Ekonomik büyüme bu yıl yüzde 4 olarak kaydedildi. Ancak Morales hükümetine yolsuzluk ve kayırmacılık suçlamaları da yöneltiliyor.

dpa, AFP, Reuters, epd / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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