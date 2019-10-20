Bolivya'da Morales dördüncü kez seçilmek için yarışıyor

13 yıldır ülkeyi yöneten sosyalist Evo Morales seçimin favorisi.Bolivya’da halk bugün devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. 2005, 2009 ve 2014 yıllarında üç kez arka arkaya seçilen sosyalist devlet başkanı Evo Morales anketlere göre yarışı önde götürüyor. Yaklaşık 7 milyon 300 bin kayıtlı seçmen, devlet başkanının yanı sıra ulusal meclis ve bölge parlamentosu üyelerini de belirleyecek.

Morales'in başlıca rakibi ise 2003-2005 yılları arasında devlet başkanlığı görevini üstlenen gazeteci ve tarihçi Carlos Mesa. 9 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçiminde anketlere göre Morales'in oy oranı yüzde 39, Mesa'nın ise yüzde 28 civarında.

Evo Morales'in seçimi kazanmak için ikinci adaya 10 puanlık fark atarak oyların en az yüzde 40'ını elde etmesi gerekiyor. Aksi halde devlet başkanlığı ikinci tur seçimi 15 Aralık tarihinde yapılacak. İkinci tura gidilmesi halinde ise Morales'in şansının daha düşük olduğu zira muhalefetin birleşerek Morales'i geçebilecek bir aday çıkartabileceği tahmin ediliyor.