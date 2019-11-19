HABER

Bolivya'da Morales karşıtı yaklaşık 70 bin sahte Twitter hesabı açıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

İspanyol Sol popülist partisi Podemos'un sosyal medya yetkilisi Julian Macias Tovar, bu hesapların Morales’in görevden alınmasını meşrulaştırmak ve "darbeyi" haklı çıkarmak için kullanıldığını öne sürdü

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa sürecinde Morales karşıtı propaganda yapmak amacıyla yaklaşık 70 bin sahte Twitter profili oluşturulduğu iddia edildi.

Karakas merkezli yayın yapan TeleSur televizyonuna konuşan İspanyol Sol popülist partisi Podemos'un sosyal medya yetkilisi Julian Macias Tovar, Morales’in görevden alınmasını meşrulaştırmak ve "darbeyi" haklı çıkarmak için sahte Twitter hesapları kullanıldığını savundu.

Tovar, aynı yöntemle Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho ve geçici devlet başkanı ilan edilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin takipçilerinin sayısının da artırıldığını ileri sürdü.

Morales'in istifa sürecinde Camacho'nun dahlinin bulunduğu değerlendirmesinde bulunan Tovar, "Sahte Twitter hesaplarıyla gerçek dışı haberlerin yayılmasını sağlamak suretiyle darbenin arkasında Luis Fernando Camacho'nun olduğunu da söyleyebilirim." dedi.

Tovar, aynı yöntemle Camacho’nun Twitter'daki takipçi sayısının iki haftada 2 binden 130 bine, Anez'in takipçi sayısının 8 binden 150 bine çıkarıldığını söyledi.

Twitter'ın robot hesap kullanımını yasakladığına dikkati çeken Tovar, yaklaşık 70 bin sahte hesabın sosyal medya şirketi tarafından bir şekilde tespit edilmediğini aktardı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerin ardından başlayan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 23'e yükselirken, 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişi yaralandı. 1112 kişinin gözaltına alındığı olaylarda 50 kişi de tutuklandı.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Ayvalık’ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadıAyvalık’ta 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı
Otobüste iğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'Otobüste iğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Evo Morales sahte Twitter profili

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Hesabı hacklendi, isyan etti! 'Videolarımda...'

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan mektupta siyanür paniği! AFAD alarma geçti

Erdoğan'a gönderilecekti! AFAD alarma geçti

Zihinsel engelli kıza cinsel saldırıya 27 yıl 6 ay yıl hapis

Ankara'daki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.