Bolivya'da Morales'in partisi yeni adaylarla seçime katılacak

Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi (MAS) partisinin yeni adaylarla devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacağı açıklandı.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) alt kanadı olan Milletvekilleri Meclisi Başkan Yardımcısı ve MAS milletvekili Henry Cabrera, ülkede yayın yapan Unitel televizyonunda katıldığı programda, MAS'ın Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) için üye göstermeyeceği ve Morales ile istifa eden yardımcısı Garcia Linera'dan farklı adaylarla seçime katılacağını duyurdu.

Cabrera, ülkedeki şiddet eylemlerinin durulması çağrısı yaparak, "MAS, Yüksek Seçim Mahkemesi için hiçbir isim önermeyecek. Biz, seçim sürecini yönetecek bu isimlerin, hiçbir siyasi partiye mensup olmayan, halk tarafından kabul gören, şeffaf kişiler olmasını tercih ediyoruz." dedi.

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Morales'in tekrar seçime girmeyeceğini açıklayan Cabrera, "Anayasaya göre iki dönemden fazla devlet başkanlığı yapan bir kişi tekrar bu göreve gelemiyor. Şunu söylemek istiyorum ki MAS, devlet başkanlığı seçimlerine yeni devlet başkanı ve yardımcısı adayıyla katılacak." ifadelerini kullandı.