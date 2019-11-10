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Bolivya'da muhalefetin yeni hedefi Morales'in katılmadığı seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 20:01 | Son Güncelleme

20 Ekim'deki seçimlerin iptali ve yenilenmesi için günlerdir sokak gösterileri düzenleyen muhalefet, Devlet Başkanı Evo Morales'in katılmadığı devlet başkanlığı seçimleri yapılana kadar gösterilerin devam etmesi çağrısı yaptı

Bolivya'da geçen ay düzenlenen devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanan Devlet Başkanı Evo Morales'in "hile" yapıldığı iddiasıyla seçimleri yenilenme kararı almasının ardından, muhalif Carlos Mesa, destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısında bulundu.

Mesa, başkent La Paz'da basına yaptığı açıklamada, tüm kesimlerin katılımıyla yeni seçim takvimini belirleyecek komisyonun oluşturulmasını ele almak üzere Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinde oturum talebinde bulundu.

Günlerdir 20 Ekim'deki seçimlerin iptal edilmesini ve yenilenmesini isteyen muhalif Mesa, Morales ve yardımcısı Garcia Linera'nın katılmadığı devlet başkanlığı seçimleri düzenleninceye kadar destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısı yaptı.

Mesa, Morales'in seçime katılamayacağını ileri sürdü.

Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki Başkanı Luis Fernando Camacho da Morales istifa edene kadar gösterilerin devam edeceğini açıkladı.

- "OAS, Bolivya'daki seçimler için misyon göndermeli"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael G. Kozak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolivya'daki seçimlerde "hile" iddialarını denetleyen ve seçim sürecinde bazı düzensizliklerin olduğunu belirten Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS) teşekkür etti.

TSE'nin yenileme kararını desteklediğini ifade eden Kozak, "OAS'dan, Bolivya'da düzenlenecek seçimlerin adil, özgür ve Bolivya halkının iradesini yansıtacak bir şekilde düzenlenmesini garanti etmek için bir misyon göndermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkede dün düzenlenen gösterilerde protestocular, Evo Morales'in kardeşi Ester Morales'in ve Oruro ile Chuquisaca valilerinin evini yaktı.

Morales de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum ve Bolivya halkı huzurunda, kız kardeşimin ve Chuquisaca ile Oruro valilerinin evlerini ateşe veren grupların faşist darbe planını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Devlet Başkanı Morales, devlet başkanlığı seçiminin yenileneceğini duyurmuş, kendisinin yeniden aday olup olmayacağına dair net açıklamada bulunmamıştı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen, Morales'in yüzde 47,8'le kazandığı seçimleri yüzde 36,51'le kaybeden muhalif Carlos Mesa, hile yapıldığı iddiasıyla taraftarlarının tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemesini istemiş, gelişmeleri darbe girişimi olarak niteleyen Morales de destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Ülke geneline yayılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği şiddet eylemlerinde, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı.

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Bolivya'daki seçimlerin ardından yapılan gösteriler

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