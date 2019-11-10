Bolivya'da muhalefetin yeni hedefi Morales'in katılmadığı seçim

Bolivya'da geçen ay düzenlenen devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanan Devlet Başkanı Evo Morales'in "hile" yapıldığı iddiasıyla seçimleri yenilenme kararı almasının ardından, muhalif Carlos Mesa, destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısında bulundu.

Mesa, başkent La Paz'da basına yaptığı açıklamada, tüm kesimlerin katılımıyla yeni seçim takvimini belirleyecek komisyonun oluşturulmasını ele almak üzere Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinde oturum talebinde bulundu.

Günlerdir 20 Ekim'deki seçimlerin iptal edilmesini ve yenilenmesini isteyen muhalif Mesa, Morales ve yardımcısı Garcia Linera'nın katılmadığı devlet başkanlığı seçimleri düzenleninceye kadar destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısı yaptı.

Mesa, Morales'in seçime katılamayacağını ileri sürdü.

Sağcı Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki Başkanı Luis Fernando Camacho da Morales istifa edene kadar gösterilerin devam edeceğini açıkladı.

- "OAS, Bolivya'daki seçimler için misyon göndermeli"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael G. Kozak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolivya'daki seçimlerde "hile" iddialarını denetleyen ve seçim sürecinde bazı düzensizliklerin olduğunu belirten Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS) teşekkür etti.