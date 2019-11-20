HABER

Bolivya’da ölü sayısı 25’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 25’e yükseldi.Bolivya’da ordunun darbe tehdidi üzerine istifa edip ülkeden ayrılan devrik devlet başkanı Evo Morales yanlıları, sokakları savaş alanına çevirdi.

Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 25’e yükseldi.
Bolivya’da ordunun darbe tehdidi üzerine istifa edip ülkeden ayrılan devrik devlet başkanı Evo Morales yanlıları, sokakları savaş alanına çevirdi. Geçici devlet başkanı Jeanine Anez’in istifasını isteyen Morales yanlıları ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 25’e çıktığı açıklandı.
20 Ekim’de düzenlenen seçimlerden sonra seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı eylemler sonucunda ordunun yaptığı darbe tehdidinin ardından Devlet Başkanı Evo Morales siyasi sığınmacı olarak Meksika’ya gitmişti. Sonrasında Senatörler Meclisi 2’nci Başkan Yardımcısı Jeanine Anez kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan etmiş ama bu kez de Morales yanlıları sokaklara dökülmüştü. Başkent La Paz ve komşu El Alto kentinde göstericilerin Anez’i istifaya davet ettiği protestolarda kan dökülmeye devam ediyor. Son olarak bir petrol rafinerisi önünde asker ile protestocular arasında çıkan çatışmada en az 2 kişinin öldüğü bildirildi. Evo Morales’in destekçilerinin petrol yüklü kamyonların başkent La Paz’a gidişini engellemek istemesi üzerine polis güç kullandı. Petrol kompleksinin duvarlarının yıkılması ve ateşe verilmesiyle başlayan olaylarda en az 30 kişinin de yaralandığı Kamu Denetçileri Kurumu (LDDP) tarafından doğrulandı.
Bolivya’da geçici hükümet, Evo Morales döneminde atanan tüm büyükelçilerin görevlerinin sona erdiğini onayladı. Krizin ortasında bazıları istifa etmiş olsa da, Jeanine Anez hükümeti tüm kimlik bilgilerinin ve dokunulmazlıklarının geri çekildiğini açıkladı.
Geçici Dışişleri Bakanı Karen Longariç, cuma gününe kadar halen görevlerinde bulunan tüm büyükelçilerin, görevlerinin resmen sonlandırıldığı bilgisinin görev yaptıkları ülkelere gönderileceğini açıkladı.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Okulda öğrenciye 'kötü muamele' iddiasıOkulda öğrenciye 'kötü muamele' iddiası
MSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldıMSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Yol kenarında böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz dehşeti! Böyle bulundu

Amasra'da dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Alacaklı dehşeti... Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Eve kilitlediler, işkence yaptılar, ormana götürüp vurdular! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

Eve kilitleyip işkence yaptılar sonra ormana götürüp...

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.