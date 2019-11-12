HABER

Bolivya'da ordu polise destek için sokağa indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 04:33 | Son Güncelleme

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, ülkedeki şiddet olaylarının önüne geçebilmek adına silahlı kuvvetlerin polisle ortak operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı.

Bolivya'da ordu polise destek için sokağa indi

Kaliman, düzenlediği basın toplantısında, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, "Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Kaliman'ın açıklamasından önce La Paz Polis Şefi Albay José Barrenechea, Bolivya Devlet Başkanlığı Binası Casa Grande del Pueblo'nun bulunduğu Murillo Meydanı'nda orduya müdahale çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, ülkeyi erken seçime götürmek üzere geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez de yayımladığı video ile orduyu müdahaleye çağırmıştı.

Çekmeköy'de iki kadın sürücü birbirine girdi! Saç saça baş başa kavga!Çekmeköy'de iki kadın sürücü birbirine girdi! Saç saça baş başa kavga!

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı. (AA)

5 kişilik ailenin dikkatsizliği pahalıya patladı! Hepsi hastaneye kaldırıldı!5 kişilik ailenin dikkatsizliği pahalıya patladı! Hepsi hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya'daki kriz Williams Kaliman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı olması beklenen Anez’den açıklama

DEAŞ'tan Diyala'da hain pusu! Ölü ve yaralılar var!

DEAŞ'tan Diyala'da hain pusu!

Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı

Dünya rekoru kırıldı! Bakanlık bizzat açıkladı!

Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti

Önce başkanlıktan şimdi de ülkesinden oldu!

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından Rabia Naz açıklaması

Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.