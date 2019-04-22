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Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 ölü

LA PAZ (AA) - Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün bir araçla çarpışmasının ardından uçuruma yuvarlanması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Vladimir Calderon, Yolosa kasabası yakınlarında yolcu otobüsünün bir araçla çarpıştığını, daha sonra otobüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

Kazada en az 17 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Calderon, 15 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Kaza OTOBÜS

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