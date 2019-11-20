Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi (ALP), ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarının da katılımıyla yeni devlet başkanlığı seçimleri düzenlenmesine yönelik bir karar alınması için toplanacak.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkanı ve MAS üyesi Eva Copa, meclisin, ülkede acil bir şekilde yeniden seçime gidilmesi için toplanacağını açıkladı.

Copa, ülkenin içinde bulunduğu durumun sakinleşmesi gerektiğini belirterek, "Meclis üyeleri devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini istiyor, bu yüzden, en kısa sürede seçimlerin düzenlenmesini kapsayan bir tasarının oluşturulabilmesi için bütün meclis üyelerini çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilen muhalif Jeanine Anez'in çıkardığı ve ordu mensuplarının zorunluluk ve meşru müdafaa gibi durumlarda bulundukları müdahaleden dolayı soruşturmadan muaf tutulmasını içeren kararnameyi eleştiren Copa, silahlı kuvvetlerin sokaklardan çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.