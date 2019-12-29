Bolivya'da protestoları örgütleyen aşırı sağcı Camacho'nun babası askerlerle anlaşmış

BOGOTA (AA) - Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya götüren süreçte muhalifleri sokağa döken aşırıcı sağcı Luis Fernando Camacho'nun babasının, birçok şiddet eyleminin de yaşandığı protestolara müdahale edilmemesi için asker ve polisle anlaştığı ortaya çıktı.

Ülke basını ve sosyal medyada paylaşılan ve kısa süre önce çekildiği anlaşılan videoda, Camacho, süreçte yaşananları etrafındakilere anlatırken görülüyor.

Camacho, videoda, babası ile geçici yönetimin savunma bakanlığına getirdiği eski asker ve iş adamı Fernando Lopez'in, askerlerle konuştuğunu ve onlarla olaylara müdahale etmemeleri konusunda anlaştığını söylüyor.

Babası ve Lopez'in polisi de ayarladığını belirten Camacho, buna güvenerek Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre verdiği itirafında bulunuyor.

- Morales'in tepkisi

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Evo Morales ise Camacho'nun itiraflarının ülkede yaşananların "bir darbe olduğunu kanıtladığını" ifade etti.

- Camacho protestoları örgütlemişti

Ülkedeki kentli zengin sağcıların örgütlendiği Sivil Komitelerin Santa Cruz kentindeki başkanlığını yürüten Camacho, Morales'i istifaya götüren süreçte şiddet olaylarının da yaşandığı birçok protestoyu örgütlemişti.