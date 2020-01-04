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  4. Bolivya'da seçim tarihi belli oldu

Bolivya'da seçim tarihi belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bolivya'da 3 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimi ve genel seçimler yapılacak.

Arjantin'e iltica eden Evo Morales aday olmayacak.Bolivya'da devlet başkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağı tarih belli oldu. İstifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçecek yeni isim mayıs ayı başında belirlenecek.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Salvador Romero cuma günü yaptığı açıklamada "Vatandaşlar 3 Mayıs'ta bir devlet başkanı ve parlamentoyu belirlemek için sandığa gidecek" diye konuştu. Romero devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun da haziranın ikinci haftası yapılabileceğini belirtti. Yetkili makamların resmi seçim takvimini ise önümüzdeki pazartesi günü açıklayacaklarını kaydetti.

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales uluslararası seçim gözlemcilerinin 20 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimlerinde manipülasyon yapıldığı yönündeki açıklamalarının ardından, muhalefetin ve ordunun baskısı sonucunda kasım ayında istifa etmişti. Morales önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e iltica etmişti. Evo Morales'in istifasının ardından muhalif senatör Jeanine Anez kendini geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Seçim hazırlıkları

Sağcı aktivist Luis Fernando Camacho devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı avukat Camacho, Morales'e karşı protestoların fitilini ateşleyenlerden biri olarak görülüyor. Camacho karşıtları tarafından ise ırkçı görüşleri ve dine aşırı ilgisi nedeniyle eleştiriliyor.

Morales'in partisi MOS başkan adayını 19 Ocak'ta belirleyecek. Yeni seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Morales, partisinin seçim kampanyalarına Arjantin'den destek veriyor.

dpa/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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