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Bolivya'da seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Mahkemesi üyeleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 19:39 | Son Güncelleme

Ülkeyi 120 gün içinde seçime götürecek mahkemenin 6 üyesi ALP'de yapılan oylamayla seçildi

Bolivya'da, Evo Morales'in baskıyla istifa etmesinin ardından yeniden yapılacak devlet başkanlığı seçiminin düzenlenmesinden sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) üyeleri belirlendi.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinde (ALP) yapılan oturumda ülkeyi en geç 120 gün içinde seçime götürecek TSE'nin 6 üyesi ve yedekleri seçildi.

Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen muhalif Jeanine Anez'in seçtiği TSE Başkanı Salvador Romero'nun yanı sıra ALP'de seçilen Oscar Hassenteufel, Francisco Vargas Camacho, Maria Angelica Ruiz Vaca Diez, Rosario Baptista Canedo, Nancy Gutierrez Salas ve Daniel Atahuichi Quispe ülkede genel seçimlerin düzenlenmesinden sorumlu olacak.

Eski Devlet Başkanı adayı ve senatör Oscar Ortiz, seçimlerin şeffaflıkla düzenlenmesi adına TSE üyelerinin seçiminde meclisteki siyasi tarafların uzlaşma sağladığını belirtti.

Bolivya'da kasım ayının sonlarında çıkarılan yasayla seçilen yeni TSE üyelerinin, en geç 120 gün içinde ülkeyi genel seçime götürmesi gerekiyor.

Aynı yasada yer alan iki dönem devlet başkanlığı yürüten bir kişinin tekrar seçime katılmasını engelleyen madde ile Morales'in seçimlerde aday olmasının önüne geçilmişti.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddiaları ile sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

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Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi Bolivya'daki kriz

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