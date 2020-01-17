Bolivya'da Sosyalizm Hareketi Partisi'nin başkanlık adayları belirlendi

Bolivya'da, daha önce Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'ni (MAS) mayıs ayındaki seçimlerde temsil edecek başkan ve başkan yardımcısı adayları belli oldu.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Morales'in kampanya yöneticiliğini yürüttüğü MAS'a bağlı Birlik Paktı, 3 Mayıs'taki seçimlerde, devlet başkanı adayının eski Dışişleri Bakanı David Choquehuanca ve devlet başkanlığı yardımcısı adayının da Andronico Rodriguez'in olacağını açıkladı.

MAS milletvekili Henry Cabrera, "MAS, başkan adayı olarak David Choquehuanca'yı ve başkan yardımcılığı için Andronico Rodriguez'i resmi olarak destekliyor. Onların adaylığı 9 eyaletin, Birlik Paktı'nın ve Bolivya İşçi Merkezi gibi bu partiyi oluşturan kesimlerin kararıdır." dedi.

Cabrera, kısa süre içinde Choquehuanca ve Rodriguez'in adaylığının resmiyet kazanması için toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.

Bolivya'nın Huarina bölgesinde dünyaya gelen 58 yaşındaki Choquehuanca, Morales'in göreve geldiği 2006 yılından 2017'ye kadar Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.