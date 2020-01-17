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  4. Bolivya'da Sosyalizm Hareketi Partisi'nin başkanlık adayları belirlendi

Bolivya'da Sosyalizm Hareketi Partisi'nin başkanlık adayları belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Bolivya'da Sosyalizm Hareketi Partisi'nin başkanlık adayları belirlendi

Bolivya'da, daha önce Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'ni (MAS) mayıs ayındaki seçimlerde temsil edecek başkan ve başkan yardımcısı adayları belli oldu.

Bolivya basınında çıkan habere göre, Morales'in kampanya yöneticiliğini yürüttüğü MAS'a bağlı Birlik Paktı, 3 Mayıs'taki seçimlerde, devlet başkanı adayının eski Dışişleri Bakanı David Choquehuanca ve devlet başkanlığı yardımcısı adayının da Andronico Rodriguez'in olacağını açıkladı.

MAS milletvekili Henry Cabrera, "MAS, başkan adayı olarak David Choquehuanca'yı ve başkan yardımcılığı için Andronico Rodriguez'i resmi olarak destekliyor. Onların adaylığı 9 eyaletin, Birlik Paktı'nın ve Bolivya İşçi Merkezi gibi bu partiyi oluşturan kesimlerin kararıdır." dedi.

Cabrera, kısa süre içinde Choquehuanca ve Rodriguez'in adaylığının resmiyet kazanması için toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.

Bolivya'nın Huarina bölgesinde dünyaya gelen 58 yaşındaki Choquehuanca, Morales'in göreve geldiği 2006 yılından 2017'ye kadar Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Devlet Başkanlığı Yardımcısı adayı 30 yaşındaki Cochabamba Tropikal Bölgesi Federasyonu Başkan Yardımcısı ve MAS üyesi Rodriguez, parti içinde Morales'in halefi olarak görülüyordu.

Bu arada, ülkede ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, geçen ay sığınmacı olarak geldiği Arjantin'de bazı MAS yöneticileriyle görüşmüş ve partinin seçimlerdeki adayını Arjantin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle açıklayacağını duyurmuştu.

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Bolivya'da başkanlık adayları

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