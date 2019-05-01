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Bolivya'da toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Toprak kaymasında 2 ev yıkıldı, 3 kişi kayıp oldu

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın orta kesimindeki La Paz kentinde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin kaybolduğu, iki evin yıkıldığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, yerel yetkililerin açıklamasına göre, toprak kayması nedeniyle 3 kişinin kayıp olduğu, 2'den fazla evin yıkıldığı, 60'tan fazla evin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Haberlerde yer alan fotoğraflarda, binaların temelindeki büyük miktarda toprağın kaydığı, çok sayıda binanın bazı kısımlarının boşlukta asılı kaldığı görülüyor.

Yetkililer, hasara uğrayan riskli evlere halkın girmemesi konusunda uyarılar yaparken, bazı vatandaşların evlerden eşyalarını almak istediği ifade edildi.

Toprak kayması riskinin devam ettiği ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 kayıp Bolivya doğal afet toprak kayması

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