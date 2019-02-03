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Bolivya'da toprak kayması: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 04:01 | Son Güncelleme

Bolivya'da toprak kayması: 8 ölü

Bolivya'nın Caranavi kentinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede yayın yapan El Deber'de yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi öldü.

Facia nedeniyle bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Caranavi Belediye Başkanı Daniel Paucara, "Bize şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler ama daha fazla olabilir çünkü toprak kayması nedeniyle 10 araç sürüklendi veya toprak altında kaldı. 50 veya 60 kişinin faciadan etkilendiğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Alto Choro bölgesindeki toprak kaymaları yüzünden bazı arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı bildirildi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Caranavi'de meydana gelen trajediden dolayı çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Caranavi'de taşan nehir nedeniyle bin kişi tahliye edildi, bazı evler su altında kaldı.

Su seviyesinin gittikçe yükselmesi yetkilileri endişelendiriyor.

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