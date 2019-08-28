Bolivya'da yangınlar 950 bin hektar alanı kül etti

Bolivya'da çıkan yangınlarda, bir kısmı Amazonlar'da olmak üzere 950 bin hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bolivya Orman ve Arazi İdaresi direktörü Cliver Rocha, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde en az 38 bin 793 noktada yangın çıktığını ve bu yıl şu ana kadar toplamda 950 bin hektar alanın yandığını belirtti.

Uzmanlar, yangınların 1,1 milyar dolar değerindeki kerestelik ağacı yok ettiği tahmininde bulundu.

Bolivya'da çıkan yangınlardan bazısı ülke sınırları içindeki Amazon ormanlarında etkili olurken, yangın nedeniyle en fazla, Brezilya ve Paraguay sınırı yakınında yer alan Chiquitania bölgesindeki ormanların zarar gördüğü bildirildi.

Ülkede yangın söndürme çalışmalarına, aralarında asker, polis ve gönüllülerin de yer aldığı 3 bin 500 kişinin müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Güney Amerika basınında çıkan haberlerde, Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınların, Bolivya'nın doğusunda yüz binlerce hektar orman ve otlak alanı kül ettiği bildirilmişti.

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