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Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimini kapsayan düzenleme onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 06:32 | Son Güncelleme

Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimini kapsayan düzenleme onaylandı

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) alt kanadı Milletvekilleri Meclisi, ülkede yeni bir devlet başkanlığı seçimi yapılmasını kapsayan yasa tasarısını onayladı.

Önce ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisinden geçen, muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in yeni seçimlerde aday olmasını engelleyen tasarının, Milletvekilleri Meclisinde de onaylanmasının ardından ülkenin geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez tarafından yürürlüğe konması bekleniyor.

Tasarının uygulamaya konmasıyla, ülkede seçimleri düzenlemekle sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi üyeleri ve yeni devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belirlenecek.

Tasarıda iki dönem devlet başkanlığı yürüten bir kişinin tekrar seçime katılmasını engelleyen maddenin yer alması nedeniyle Morales, seçimlerde aday olamayacak.

Morales, 20 Ekim'deki seçimlerde tekrar aday olabilmek için gerekli anayasa değişikliğini öngören 2016 referandumundan "hayır" oyu çıkmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin "yeniden seçilmenin politik hak" olduğuna hükmetmesiyle seçimlere katılmıştı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı bir seçim düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisinin başkan yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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