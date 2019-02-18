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Bolivya’da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 24 ölü, 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

Bolivya’nın güneyinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.Polis tarafından yapılan açıklamada, Bolivya’da Potosi bölgesi ile Oruro bölgesini bağlayan otoyolda bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Bolivya’da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 24 ölü, 12 yaralı

Bolivya’nın güneyinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Bolivya’da Potosi bölgesi ile Oruro bölgesini bağlayan otoyolda bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. 7 yaşında bir kız çocuğu dahil en az 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, Arjantin sınırındaki Villazon kasabasından Oruro’ya doğru giden otobüste 45 yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybeden 11 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Bolivya’da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 24 ölü, 12 yaralı

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