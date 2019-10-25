Bolivya'daki genel seçimler

BOGOTA (AA) - Bolivya'da hafta sonu yapılan seçimlerin ardından başlayan ve yer yer şiddet olaylarına dönüşen protesto ve destek gösterilerinde 8 kişinin yaralandığı, 6 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

And Dağlarının zirvesindeki Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim pazar günü yapılan ve Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandıklarını ilan ettiği, muhalif aday Carlos Mesa'nın ise hile yapıldığını öne sürdüğü seçimler nedeniyle başlayan protestolar ve Morales'e destek yürüyüşleri devam ediyor.

Ülke basınındaki haberlere göre her iki taraf da başkent La Paz ve ülkenin diğer şehirlerinde protesto ve destek gösterilerini sürdürüyor.

Sucre kentinde muhaliflerin düzenlediği ve katılımın yüksek olduğu belirtilen gösteri nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Başkentin güneydoğusundaki Cochabamba kentindeki 14 Eylül Medyan'ında oturma eylemi yapan muhalifler ise Morales destekçisi koka üreticisi köylülerin gelmesiyle dağıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de aralarında muhalif milletvekili Enrique Siles'in de bulunduğu muhalifleri dağıtan Morales destekçisi gruptan birinin "Onlar başlattı biz bitirmeye geldik." dediği duyuldu.