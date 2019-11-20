Bolivya'daki gösterilerde en az 3 kişi öldü

Evo Morales’in seçim sonuçları ile ilgili usülsüzlük iddiaları ve ordunun baskısının ardından devlet başkanlığından istifa etmesi sonrasında Bolivya'da siyasi kriz derinleşiyor.

Morales'i destekleyenlerin yaptığı protestoya ordunun müdahale etmesi sonucu meydana gelen şiddetli çatışmalarda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Halkın Destekçisi tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin vurularak öldüğü belirtildi. Böylece olaylar başladığından bu yana ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Bolivya Ombudsmanı güvenlik güçlerine daha fazla kayıp verilmemesi için itidal çağrısında bulunurken, geçici hükümetin Savunma Bakanı Luis Fernando Lopez güvenlik güçlerini savundu ve tek bir kurşun dahi sıkmadıklarını açıkladı.

Ombudsman, asker ve polislerin El Alto'daki barikatları kaldırarak petrol taşıyan tankerlere yol açması sırasında olayların meydana geldiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada ise "ajitatör ve vandalların" güçlü patlayıcılar kullanmaları neticesinde müdahil oldukları belirtildi.