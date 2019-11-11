Bolivya'daki kriz İngiltere'de iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Bolivya'daki krizin demokratik yolla çözülmesi çağrısı yaparken, "darbeyi kınadığını" belirten ana muhalafet lideri Jeremy Corbyn'i "Marksist dayanışmayı demokrasinin önüne koymakla" suçladı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun baskısıyla görevi bırakmasının "dehşet verici" olduğunu belirterek "Bolivya halkına yönelik bu darbeyi kınıyor, demokrasi, sosyal adalet ve bağımsızlık için onları destekliyorum." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Raab ise "Bolivya'daki mevcut krizin hızla barışçıl ve demokratik bir şekilde çözülmesini umuyoruz. Bolivya halkı, özgür ve adil seçimlerde oy kullanma imkanına sahip olmayı hak ediyor." ifadesine yer verdi.

Corbyn'in açıklamalarını "inanılmaz" bulan Raab, seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ve halk gösterilerine dikkat çekerek "Jeremy Corbyn, Marksist dayanışmayı, demokrasinin önüne koyuyor." değerlendirmesini yaptı.