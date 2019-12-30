Bolivya'daki Meksikalı ve İspanyol diplomatlar "istenmeyen kişi"

Bolivya'da geçici hükümet ülkedeki Meksikalı ve İspanyol diplomatların istenmeyen kişi ilan edildiklerini duyurdu. Evo Morales'in istifa etmesinin ardından Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Jeanine Anez düzenlediği basın toplantısında Meksika Büyükelçisi Maria Teresa Mercado, İspanya Ticari Ataşesi Cristina Borreguero, İspanya'nın Bolivya Konsolosu Alvaro Hernandez ile bünyesinde maskeli ve silahlı kişilerin olduğu iddia edilen diplomatik heyetlerin 72 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Diplomatik gerilim, Meksika'nın Morales'i istifaya zorlayan süreci "darbe" olarak nitelemesi ve eski yönetimden dokuz yetkiliyi La Paz Büyükelçiliğine kabul etmesi ve sığınma hakkı tanımasıyla başlamıştı. Meksika'nın, büyükelçiliğin etrafında çok sayıda istihbarat görevlisi ve güvenlik gücü bulundurduğu gerekçesiyle Bolivya hükümetiyle yaşadığı soruna, Meksika Büyükelçisi Mercado'yu ziyaret eden İspanyol heyette maskeli ve silahlı kişiler olduğu iddiasından dolayı İspanya da dahil olmuştu.