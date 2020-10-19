HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bolivya'daki seçimi sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday kazandı

Bolivya'daki seçimi sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday kazandı

19.10.2020 08:34 | Son Güncelleme

Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday Luis Arce kazandı.

Bolivya'daki seçimi sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday kazandı

Verilere göre Arce en yakın rakibine 20 puan fark attı.Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday Luis Arce kazandı. Sonuçların kesinleşmesi halinde ordunun baskısıyla geçen yıl istifaya zorlanan Evo Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) yeniden iktidara gelmiş olacak.

Ciesmori tarafından yapılan hızlı sayım Bolivya televizyonu Unitel'de yayınlandı. Haberde Arce'nin oyların yüzde 52,4'ünü Carlos Mesa'nın ise yüzde 31,5'ini aldığı belirtildi. El Deber gazetesinde yer alan haberde sağ kanat protesto lideri Luis Fernando Camacho'nun yüzde 14,1'lik oy oranıyla üçüncü olduğu ifade edildi.

Bolivya yasalarına göre adaylardan birinin seçimi kazanabilmesi için oyların en az yüzde 40'ını alması ve bir sonraki adaya 10 puanlık fark atması gerekiyor. Adaylardan birinin bu koşulları sağlayamaması halinde ikinci tur seçimlere gidilecekti.

Bolivya'da 20 Ekim 2019 tarihindeki devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı suçlaması yöneltilen Morales 10 Kasım 2019'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı. Morales istifasının ardından Meksika'ya sığınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Bolivya'daki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ve demokrasinin muhafaza edildiğini belirtmişti. Bolivya'da Jeanine Anez yönetimindeki geçici bir hükümet kurulmuş ve hükümet ABD’ye 11 yıl sonra tekrar büyükelçi atamıştı.

DW, Reuters / EC, AI

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
Mustafa Akıncı'dan seçim sonrası ilk açıklamaMustafa Akıncı'dan seçim sonrası ilk açıklama
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Masterchef Duygu Acarsoy evlendi! "Beni aldattı" demişti
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Tek gözlü albino köpek balığı balıkçıları şaşkına çevirdi!
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Pompeo: İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız
Pompeo: İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız
Mustafa Akıncı'dan seçim sonrası ilk açıklama: Yapılanları biliyorsunuz
Mustafa Akıncı'dan seçim sonrası ilk açıklama
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti
Arkeologlar Peru'da keşfetti: Tam 2 bin yıllık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.