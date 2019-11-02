Bolivya'daki seçimlerin Amerikan Devletleri Örgütü tarafından denetlenmesi

Birkaç gün önce seçim sürecine yönelik denetimlerine başlayan OAS heyetinin başındaki Meksikalı Arturo Espinosa, daha önce Morales’e yönelik eleştirilerde bulunduğunun ortaya çıkması üzerine heyetin tarafsızlığının zedelenmemesi için önceki gün istifa etmişti.

Morales, seçimlerde hile olduğunu iddia edenlere de delillerini OAS'ye sunmaları çağrısında bulundu.

Denetimden korkmadıklarını belirten ve talebin kendilerinden geldiğini hatırlatan Morales, denetim sonuçlarının siyasi değil, teknik ve hukuki olmasını umduklarını vurguladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Morales Cochabamba kentindeki bir etkinlikte OAS'ın sürdürdüğü denetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales’in kazandığı seçimlerin, muhaliflerin hile yapıldığına yönelik iddiaları sonrasında Morales'in isteği ile OAS tarafından başlatılan denetim süreci devam ediyor.

BOGOTA (AA) - Bolivya'daki seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) seçim sürecine yönelik denetiminin sonuçlarının siyasi değil teknik ve hukuki olmasını umduklarını belirtti.

Ülkede seçimlerin ardından başlayan ve 2 kişinin ölümüne, yüzden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan gösteriler her iki tarafın katılımı ile sürüyor.

Bolivya'da iki hafta önce düzenlenen seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu sonuçların çıkmaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

