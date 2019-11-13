Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 7'ye çıktı

BOGOTA (AA) - Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Bolivya Başsavcılığından yapılan ve ülke basınında yer alan açıklamada, başkent La Paz'ın yanı sıra birçok kent ve bölgede muhalifler ile Morales destekçileri arasındaki arbede ve çatışmalarda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Başsavcılık ölümlerin sorumlularının yakalanıp yargı önüne çıkarılacağını vurguladı.

Bu arada güvenlik güçleri, krizin ilk günlerinden itibaren muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına ve Morales destekçilerinin gösterilerine sahne olan, bazen de taraflar arasında çatışmaların meydana geldiği Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde yeniden kontrolü sağlamak için operasyon başlattı.