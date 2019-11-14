Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 9'a yükseldi

BOGOTA (AA) - Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, muhaliflerin güçlü olduğu Santa Cruz vilayetine bağlı Montero ve Yapacani kentlerinde devam eden olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece, 400'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Yerliler ve köylülerin yoğunlukta olduğu, Morales destekçilerinin başkent La Paz'da düzenledikleri gösteriler ise polisle çatışmaya dönüştü. Murillo Medyanı ve San Francisco semtinde toplanan ve geçici devlet başkanlığına getirilen Anez'in istifasını isteyen göstericiler, ayrıca muhaliflerin eylemlerinde yaktıkları Kızılderili bayrağı Whipala'ya saygı gösterilmesini talep etti.